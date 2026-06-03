Командир Монолит: ВСУ охотятся на расчеты «Гвоздик» группировки «Восток»

«Орудие (САУ 2С1 “Гвоздика” — прим. ТАСС) очень грозное, поэтому ВСУ постоянно ведут атаку на него. Сначала дроны-разведчики пытаются вычислить нашу самоходку. После отправляют по ней FVP-дроны. У нас есть человек, который за этим всем смотрит, подает команду, что в наш район летит дрон. Мы слаженно, всем экипажем отрабатываем по дрону», — сказал командир расчета.