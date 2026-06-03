ВС России уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ в Сумской области

КУРСК, 3 июн — РИА Новости. Расчеты ТОС-1А «Солнцепек» группы войск «Север» уничтожили в темное время суток два пункта управления БПЛА, 2 опорных пункта и живую силу ВСУ в Сумской области, сообщил РИА Новости источник в группировке войск.
«В темное время суток … расчеты тяжелых огнеметных систем ТОС-1А, получив боевую задачу, вывели боевые машины на закрытые огневые позиции и нанесли пристрелочные выстрелы», — сообщили агентству в группировке войск «Север».
Уточняется, что после корректировок, полученных от операторов беспилотных систем, были нанесены огневые удары и уничтожены все цели.
«В результате нанесенных огневых ударов были уничтожены 2 пункта управления БПЛА, 2 опорных пункта и более 20 солдат ВСУ», — сообщил источник.