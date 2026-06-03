ТАСС: разведка уничтожила пункты управления БПЛА ВСУ под Сумами и Харьковом

КУРСК, 3 июня. /ТАСС/. Разведывательные подразделения группировки войск «Север» за ночь уничтожили 3 пункта управления БПЛА, 2 огневые группы и до 30 солдат ВСУ в Харьковской и Сумской областях. Об этом ТАСС сообщили в группировке.
«В ходе выполнения боевых задач в темное время суток разведывательными подразделениями группировки войск “Север” было вскрыто 3 пункта управления БПЛА и 2 огневые группы ВСУ. В результате нанесения огневого поражения ударными БПЛА вскрытые объекты и живая сила численностью до 30 солдат ВСУ были уничтожены», — рассказали военные.
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