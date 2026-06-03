Физик Зенченко: перегрев смартфона на солнце ведёт к вздутию аккумулятора

«Если он уже нагрелся, не кладите его в холодильник и не обдувайте ледяным воздухом из кондиционера: резкий перепад температур вызовет конденсат внутри корпуса, что приведёт к окислению контактов и короткому замыканию. Лучше убрать его в тень и дать остыть естественным путём», — порекомендовал специалист.