Физик Зенченко: перегрев смартфона на солнце ведёт к вздутию аккумулятора

Летом телефон на солнце нагревается за считаные минуты, и это не просто дискомфорт, а прямая дорога к медленной смерти устройства. Об этом в беседе с RT рассказал старший преподаватель кафедры физики и технической механики РТУ МИРЭА Николай Зенченко.
«Температура внутри корпуса легко поднимается до 50—60 °C и выше, а безопасный рабочий диапазон для большинства литийионных аккумуляторов — примерно от 0 до 35—40 °C», — пояснил специалист.
По его словам, главная опасность — аккумулятор.
«При перегреве электролит внутри батареи начинает разлагаться с выделением газа. Это приводит к вздутию аккумулятора, потере ёмкости, а в худшем случае — к тепловому разгону и возгоранию», — предупредил он.
Эксперт подчеркнул, что особенно опасно оставлять телефон на солнце во время зарядки: внешний нагрев складывается с внутренним нагревом от тока — и батарея перегревается в разы быстрее.
Другая зона риска — это процессор и другие чипы, продолжил он.
«При перегреве возрастает ток утечки, транзисторы начинают переключаться с ошибками, появляются сбои и зависания. Но страшнее другое: длительное воздействие высокой температуры запускает процесс электромиграции: атомы металла в проводниках микросхем постепенно смещаются, что приводит к появлению микротрещин и необратимому отказу чипа… Перегрев также может приводить к частичной отпайке чипа со своего посадочного места», — объяснил Зенченко.
Ещё одной проблемой является экран.
«Особенно уязвимы OLED-дисплеи, которые сегодня стоят в большинстве смартфонов среднего и высокого сегмента. Органические материалы светодиодов деградируют под воздействием ультрафиолета и высокой температуры, теряя яркость и меняя цветопередачу», — отметил он.
Собеседник RT дополнил, что прямые солнечные лучи, сфокусированные защитным стеклом, могут нагреть отдельные пиксели до критических температур — и они выходят из строя мгновенно, оставляя на экране «прожоги».
Для защиты устройства он посоветовал не оставлять телефон на солнце.
«Если он уже нагрелся, не кладите его в холодильник и не обдувайте ледяным воздухом из кондиционера: резкий перепад температур вызовет конденсат внутри корпуса, что приведёт к окислению контактов и короткому замыканию. Лучше убрать его в тень и дать остыть естественным путём», — порекомендовал специалист.
Для использования на пляже или в машине следует приобрести термочехол с теплоотражающим покрытием или держать телефон в сумке под полотенцем.
«Если устройство эксплуатируется в силиконовом или любом другом чехле, для ускорения охлаждения лучше этот чехол снять, так как он ограничивает теплообмен с окружающей средой и замедляет процесс охлаждения», — заключил Зенченко.
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