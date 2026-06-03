Учителя Подмосковья получат 150 тысяч рублей за стобалльников на ЕГЭ

Педагогам Московской области, подготовившим двух и более выпускников, набравших максимальные баллы по ЕГЭ, выплатят по 150 тысяч рублей, сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Его слова приводит РИА Новости.
Как уточнил парламентарий, в прошлом году такую сумму получили 103 учителя.
Ранее сообщалось, что московские выпускники, набравшие 100 баллов хотя бы по одному экзамену, получат региональную медаль «За особые успехи в обучении», которая позволит получить дополнительные баллы при поступлении.