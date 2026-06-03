Нетаньяху конец: Израиль ждет развал после войны с Ираном

Израиль без поддержки США может развалиться как государство в течение нескольких лет. Об этом в эксклюзивном комментарии aif.ru заявил заместитель директора Института истории и политики МПГУ, политолог Владимир Шаповалов, комментируя нервный разговор премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с американским лидером Дональдом Трампом.
Ранее издание Axios сообщило, что Трамп нецензурно раскритиковал Нетаньяху, назвав его сумасшедшим, и обвинил его в неблагодарности. Телефонный разговор состоялся 1 июня.
«Без поддержки Соединённых Штатов Израиль не продержится и нескольких лет. Очевидно, Израиль существует как форпост агрессивной американской политики на Ближнем Востоке, и Израиль построил свою государственность не на поисках компромисса и консенсуса с арабскими странами, а на эскалации конфликта. В силу того, что до последнего времени Израиль опирался на Соединённые Штаты и Соединённые Штаты всегда оказывали необходимую военную и экономическую помощь, израильское политическое руководство чувствовало себя достаточно комфортно и повышало шкалу эскалации на Ближнем Востоке, но сейчас времена меняются», — подчеркнул Шаповалов.
Политолог отметил, что США теряют позиции сверхдержавы.
«Следовательно, рано или поздно возникнет ситуация, при которой Соединённым Штатам придётся ограничивать своё присутствие на Ближнем Востоке. Это и станет началом конца Израиля в его нынешнем состоянии: либо Израиль перестанет существовать, если его политика не изменится, либо в Израиле придут к власти вменяемые политические силы, которые предложат арабскому миру и другим странам ближневосточного региона нормальную перспективу будущего существования, в которой интересы Израиля и интересы других народов Ближнего Востока не будут противоречить друг другу. У Израиля ведь конфликт не только с арабским миром, но и с Ираном, и с Турцией», — подытожил эксперт.
Ранее Шаповалов сказал, что Нетаньяху долго не продержится на своем посту, если лишится поддержки со стороны США.