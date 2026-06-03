Нетаньяху конец: Израиль ждет развал после войны с Ираном

«Следовательно, рано или поздно возникнет ситуация, при которой Соединённым Штатам придётся ограничивать своё присутствие на Ближнем Востоке. Это и станет началом конца Израиля в его нынешнем состоянии: либо Израиль перестанет существовать, если его политика не изменится, либо в Израиле придут к власти вменяемые политические силы, которые предложат арабскому миру и другим странам ближневосточного региона нормальную перспективу будущего существования, в которой интересы Израиля и интересы других народов Ближнего Востока не будут противоречить друг другу. У Израиля ведь конфликт не только с арабским миром, но и с Ираном, и с Турцией», — подытожил эксперт.