Трамп приобрел акции Dell до подписания контракта Пентагоном с компанией

Связанный с президентом США Дональдом Трампом инвестиционный фонд Trump Organization в феврале этого года приобрел пакет акций компании Dell на сумму от $1 млн до $5 млн, сообщает People со ссылкой на документы из Управления по этике правительства США. После этого Трамп публично несколько раз хвалил основателей и руководителей компании, призывал покупать компьютеры Dell, а 28 мая Пентагон заключил с Dell контракт на сумму $9,7 млрд.