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Госдеп заявил о прогрессе в переговорах Израиля и Ливана

Израиль и Ливан достигли прогресса на четвертом раунде переговоров о прекращении конфликта, сообщил официальный представитель Госдепартамента США Томми Пигот. Переговоры в Вашингтоне продолжатся 3 июня.

Израиль и Ливан достигли прогресса на четвертом раунде переговоров о прекращении конфликта, сообщил официальный представитель Госдепартамента США Томми Пигот. Переговоры в Вашингтоне продолжатся 3 июня.

Представитель Госдепа выразил оптимизм по поводу динамики дипломатического процесса. По его словам, участники дискуссии постепенно преодолевают накопившиеся за последние десятилетия разногласия ради долгосрочной стабильности.

1 июня Иран объявил о выходе из переговоров с США из-за возобновления атак Израиля по объектам шиитского движения «Хезболла» в Ливане. Тогда же президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и «Хезболла» восстановили перемирие.

Подробнее о выходе Ирана из переговоров — в материале «Ъ» «Проливы гнева».

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