Госдеп заявил о прогрессе в переговорах Израиля и Ливана

Представитель Госдепа выразил оптимизм по поводу динамики дипломатического процесса. По его словам, участники дискуссии постепенно преодолевают накопившиеся за последние десятилетия разногласия ради долгосрочной стабильности.
1 июня Иран объявил о выходе из переговоров с США из-за возобновления атак Израиля по объектам шиитского движения «Хезболла» в Ливане. Тогда же президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и «Хезболла» восстановили перемирие.
Подробнее о выходе Ирана из переговоров — в материале «Ъ» «Проливы гнева».
Узнать больше по теме
Израиль: главный союзник США на Ближнем Востоке в состоянии постоянной напряженности
Израиль — одна из самых обсуждаемых стран мира. Небольшое по площади государство на Ближнем Востоке играет непропорционально большую роль в международной политике, безопасности и технологиях. В материале — главное об одном из важнейших союзников США.Читать дальше