Беглов: перед ПМЭФ в Санкт-Петербург приняты исчерпывающие меры безопасности

«В полном объеме учтены новые вызовы. Силовыми структурами подготовлены расчеты сил и средств по обеспечению безопасности граждан и общественного порядка, а также для обеспечения пожарной безопасности объектов, задействованных в проведении ПМЭФ. Меры приняты исчерпывающие», — сказал господин Беглов «РИА Новости».