Суд признал незаконным аннулирование ЕГЭ за шпаргалку

Ученику из Кабардино-Балкарии удалось в суде восстановить аннулированный результат ЕГЭ по физике, следует из материалов суда.
Об этом сообщает РИА Новости.
Экзамен прошёл без замечаний, ученик не удалялся из аудитории. Однако позже государственная экзаменационная комиссия республики на основе видеозаписи сделала вывод, что у него был лист бумаги «неустановленного формата», и аннулировала работу. Ученик указал, что правила не нарушал и пользовался черновиком, а не шпаргалкой.
Суд первой инстанции просмотрел ролик и не смог определить наличие шпаргалок. Суд удовлетворил требования ученика, признав аннулирование результатов незаконным и обязав утвердить результат тестирования.
Минпросвещения КБР пыталось оспорить решение, но апелляция и кассация оставили его в силе.
Ранее сообщалось, что двух нижегородских выпускников выгнали с ЕГЭ за шпаргалку и телефон.