Суд признал незаконным аннулирование ЕГЭ за шпаргалку

Экзамен прошёл без замечаний, ученик не удалялся из аудитории. Однако позже государственная экзаменационная комиссия республики на основе видеозаписи сделала вывод, что у него был лист бумаги «неустановленного формата», и аннулировала работу. Ученик указал, что правила не нарушал и пользовался черновиком, а не шпаргалкой.