Тайфун Джангми обрушился на юг Японии

Около 4:30 (22:30 2 июня мск) тайфун находился вблизи прибрежного города Танабе и двигался с востока на северо-восток со скоростью 40 км/ч, скорость ветра достигала 126 км/ч. Метеослужба ожидает, что тайфун переместится на восток, и предупреждает о сильных дождях и риске стихийных бедствий.