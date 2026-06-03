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Тайфун Джангми обрушился на юг Японии

Утром 3 июня после проливных дождей, которые прошли вдоль побережья Тихого океана на юго-западе Японии, фронт тайфуна Джангми зашел в южную часть префектуры Вакаяма на западе страны. Метеорологическое агентство выпустило предупреждение об опасности наводнения пятого уровня — самого высокого из возможных, сообщает Kyodo News.

Утром 3 июня после проливных дождей, которые прошли вдоль побережья Тихого океана на юго-западе Японии, фронт тайфуна Джангми зашел в южную часть префектуры Вакаяма на западе страны. Метеорологическое агентство выпустило предупреждение об опасности наводнения пятого уровня — самого высокого из возможных, сообщает Kyodo News.

Около 4:30 (22:30 2 июня мск) тайфун находился вблизи прибрежного города Танабе и двигался с востока на северо-восток со скоростью 40 км/ч, скорость ветра достигала 126 км/ч. Метеослужба ожидает, что тайфун переместится на восток, и предупреждает о сильных дождях и риске стихийных бедствий.

По информации Yomiuri, в Токио объявлен четвертый уровень опасности наводнения из-за подъема пяти местных рек. В восточной части префектуры Канагава и регионе Идзу префектуры Сидзуока сформировалась линейная полоса дождей.

Премьер-министр Санаэ Такаити поручила чиновникам оценить ущерб, принять меры по реагированию на чрезвычайную ситуацию, а также своевременно информировать общественность. Она также призвала население «как можно скорее принять меры для защиты своей жизни».

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