В Санкт-Петербурге объявлена угроза БПЛА

Угроза беспилотников объявлена на территории Санкт-Петербурга, сообщает РСЧС.
«Внимание! Угроза БПЛА на территории Санкт-Петербурга, возможны перебои в работе мобильного интернета», — говорится в сообщении.
Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявлял об уничтожении 30 украинских БПЛА над регионом.
Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов были введены в аэропорту Пулково.
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