Нетаньяху обматерили и унизили: Израиль ждет конец после войны в Иране

Потеряв поддержку Вашингтона, Нетаньяху лишится главного ресурса для продления своей политической жизни. Шаповалов убежден: премьер-министру не избежать расплаты внутри страны за те деяния, которые ему инкриминируют по израильским законам. И хотя эксперт отмечает, что маловероятно увидеть Нетаньяху на скамье подсудимых в Гааге за преступления против человечности (для этого, к сожалению, пока нет необходимых международных условий), финал его карьеры в любом случае будет бесславным. Эпоха вседозволенности заканчивается, и «сумасшедшему» премьеру придется ответить за свои действия перед законом и историей.