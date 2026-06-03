Нетаньяху обматерили и унизили: Израиль ждет конец после войны в Иране

По данным издания Axios, 1 июня состоялся телефонный разговор, в ходе которого президент США Дональд Трамп, не стесняясь в выражениях, обрушился на премьер-министра Биньямина Нетаньяху с нецензурной бранью, назвав его сумасшедшим и обвинив в вопиющей неблагодарности.
Повод для ярости Трампа оказался более чем серьезным: из-за израильских атак Иран категорически отказался садиться за стол переговоров с Соединенными Штатами. По сути, действия Нетаньяху перечеркнули дипломатические усилия американской администрации, поставив регион на грань катастрофы.
Интересы не совпадают: Израиль втянул США в ловушку.
Скандал в высших эшелонах власти прокомментировал заместитель директора Института истории и политики МПГУ, политолог Владимир Шаповалов. В эксклюзивной беседе с aif.ru эксперт подчеркнул, что конфликт стал прямым следствием агрессивной позиции Израиля.
«Если сообщения американской прессы соответствуют действительности, то этот конфликт стал следствием позиции, которую занял Иран по переговорам. А позиция Ирана, в свою очередь, является следствием атак, которые совершает Израиль. До американского руководства стало доходить, что это Израиль спровоцировал конфликт, втянул в него США и продолжает идти по пути эскалации», — заявил Шаповалов.
По словам политолога, в Белом доме наконец осознали горькую правду: интересы США и Израиля на Ближнем Востоке «отнюдь не совпадающие». Нетаньяху ведет свою игру, в которой американским солдатам и дипломатам отводится роль пешек. Несмотря на гнев Трампа, сразу после разговора в его соцсети Truth Social появилось заявление о том, что Израиль и «Хезболла» согласились прекратить огонь, что говорит о попытке США хоть как-то купировать кризис, развязанный «союзником».
Призрак краха: Израиль не продержится и нескольких лет.
Политолог убежден, что отказ США поддерживать Нетаньяху и ограничение присутствия на Ближнем Востоке станет для Израиля фатальным ударом. Без многомиллиардных военных вливаний и дипломатического прикрытия в ООН израильская модель государственности рискует рухнуть в кратчайшие сроки.
«Без поддержки Соединённых Штатов Израиль не продержится и нескольких лет. Очевидно, Израиль существует как форпост агрессивной американской политики на Ближнем Востоке, и Израиль построил свою государственность не на поисках компромисса и консенсуса с арабскими странами, а на эскалации конфликта… Сейчас времена меняются», — подчеркнул эксперт.
Шаповалов отмечает, что США стремительно теряют позиции сверхдержавы. Как только этот процесс станет необратимым, Израиль окажется в кольце врагов без привычного «зонтика». У Тель-Авива, по мнению аналитика, останется лишь два пути: либо полное прекращение существования в нынешнем виде из-за неспособности договариваться с соседями (включая конфликты не только с арабами, но и с Турцией и Ираном), либо приход к власти вменяемых сил, готовых на исторический компромисс.
Нетаньяху как военный преступник и жертва собственной авантюры.
Но даже если рассматривать ближайшую перспективу, лично для Биньямина Нетаньяху прогнозы звучат как приговор. Владимир Шаповалов уверен, что израильский премьер загнал себя в ловушку, из которой нет достойного выхода. Его военная активность — это не защита страны, а попытка уйти от уголовной ответственности.
«Судьба Нетаньяху в любом случае будет незавидной. Этот человек совершил не только военные преступления против человечности, причём в достаточно большом количестве, но и совершил ряд деяний, которые ему инкриминируют в качестве преступлений в рамках израильского законодательства. Фактически нынешняя военная авантюра на Ближнем Востоке, инициированная Нетаньяху, — это своего рода уход от ответственности, к которой призывают внутри Израиля», — заявил политолог.
Потеряв поддержку Вашингтона, Нетаньяху лишится главного ресурса для продления своей политической жизни. Шаповалов убежден: премьер-министру не избежать расплаты внутри страны за те деяния, которые ему инкриминируют по израильским законам. И хотя эксперт отмечает, что маловероятно увидеть Нетаньяху на скамье подсудимых в Гааге за преступления против человечности (для этого, к сожалению, пока нет необходимых международных условий), финал его карьеры в любом случае будет бесславным. Эпоха вседозволенности заканчивается, и «сумасшедшему» премьеру придется ответить за свои действия перед законом и историей.