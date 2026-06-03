Австралия начнет готовить военных ВСУ на территории Польши

«Начиная с середины 2026 года, Силы обороны Австралии будут сотрудничать с возглавляемой Норвегией многонациональной операцией “Легио” для обучения украинского персонала в Польше, продолжая оказывать поддержку в рамках австралийской операции “Куду”, — заявил вице-премьер и министр обороны Австралии Ричард Марлз.
В рамках операции «Куду» австралийские военные тренируют членов ВСУ в Британии. В министерстве отметили, что новая схема позволит проводить подготовку украинских военнослужащих ближе к украинской границе и «лучше соответствовать оперативным потребностям Украины».
Австралия также сообщила, что продолжит участие в инициативах НАТО по оказанию помощи Украине, включая коалицию по поставкам беспилотников и программы военной подготовки.
Россия ранее направляла странам НАТО ноту в связи с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что любые грузы с оружием для Украины станут законной целью для российских военных. В Кремле отмечали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует урегулированию конфликта и будет иметь негативный эффект.