Правительство Японии утвердило дополнительный бюджет на субсидии ЖКХ

Правительство Японии в среду утвердило дополнительный бюджет в размере свыше 3,1 трлн иен ($19 млрд) для поддержки домохозяйств, которые сталкиваются с ростом повседневных расходов, вызванных войной на Ближнем Востоке. Об этом со ссылкой на официального представителя кабмина Минору Кихара сообщает AFP.