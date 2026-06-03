Юрист объяснила, можно ли передавать неименные транспортные карты

Передавать другим лицам неименные проездные билеты разрешается, однако льготные карты использовать чужому человеку запрещено, рассказала первый заместитель руководителя аппарата Ассоциации юристов России Арина Мурашкина.
Об этом сообщает РИА Новости.
По её словам, такой проездной билет, как неименная карта «Тройка», можно спокойно передавать родственникам или знакомым. С льготными документами ситуация иная — они строго привязаны к конкретному владельцу.
Человек, предъявивший контролёру чужой льготный билет, будет считаться безбилетным.
Юрист пояснила, что право на бесплатный проезд имеют определённые категории граждан: пенсионеры, ветераны, инвалиды, сироты, приёмные родители и почётные доноры. Претендовать на льготу также могут школьники и студенты.
Ранее в Москве завершили проходку левого перегонного тоннеля между станциями «Щёлковская» и «Гольяново» Арбатско-Покровской линии метро.