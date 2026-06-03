ОАК: двигатель нового этапа для Су-57 начнут поставлять в ближайшие годы

«Сегодня Су-57 в полной мере соответствует требованиям к истребителю пятого поколения. Двигатель следующего этапа — изделие 177. Говорить об оснащении им Су-57 нужно не как о шаге, необходимом для Су-57, а скорее как о дополнительных возможностях, которые мы получим. Мы считаем, что это произойдет в ближайшие годы», — отметил Бадеха.