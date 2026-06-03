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ОАК: двигатель нового этапа для Су-57 начнут поставлять в ближайшие годы

Гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха сообщил, что первый полет был успешным.

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Российский истребитель пятого поколения Су-57 начнет оснащаться новым двигателем «изделие 177» в ближайшие годы. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор ОАК (входит в Ростех) Вадим Бадеха.

«Сегодня Су-57 в полной мере соответствует требованиям к истребителю пятого поколения. Двигатель следующего этапа — изделие 177. Говорить об оснащении им Су-57 нужно не как о шаге, необходимом для Су-57, а скорее как о дополнительных возможностях, которые мы получим. Мы считаем, что это произойдет в ближайшие годы», — отметил Бадеха.

По его словам, двигатель находится на испытаниях, первый полет с ним уже состоялся и был успешным. Бадеха отметил, что замена двигателя не потребует доработки самолета.

Полный текст интервью будет опубликован в 07:30 мск.