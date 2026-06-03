Глава Красноярска проверил объекты Октябрьского района в рамках «Районного маршрута»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Мэр Красноярска Сергей Верещагин провел второй выезд в формате «Районный маршрут» и оценил ход работ на ключевых объектах Октябрьского района.
Первой точкой объезда стала улица 2-я Огородная, где завершается строительство подпорных стен для укрепления склона. Подрядчик уже смонтировал два участка инженерного сооружения возле дома № 24, продолжается возведение конструкции в районе дома № 35а по улице Дачной. Общая протяженность подпорных стен с учетом участка у дома № 22а превысит 300 метров, сообщает пресс-служба городской администрации.
На месте глава города обсудил с жителями проблему подтопления подвалов. В районе домов № 22а и № 25 уже проведен капитальный ремонт сетей водоснабжения, после завершения всех работ благоустройство дворов будет восстановлено. Также специалисты обследовали территорию и выявили два участка, где потребуется проведение дополнительных земляных работ. Ведется подготовка проекта гидроизоляции фундамента дома № 24, в июне планируется выбор подрядчика.
Далее делегация осмотрела корпус гимназии № 13 на улице Лесной, который ремонтируют в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Основные работы на втором этаже практически завершены, подрядчик устраняет замечания. Впереди — завершение монтажа инженерных систем, ремонт крылец, полов спортзала и фасада, а также благоустройство территории и оснащение здания оборудованием.
Следующим объектом стала строящаяся школа на 1280 мест в микрорайоне Агроуниверситет. Строительство началось в этом году за счет краевого и городского бюджетов. Сейчас ведутся работы по устройству котлована, свайного поля и каркаса здания.
«Долгожданная школа в этом микрорайоне будет очень востребованной и, наверное, одной из самых красивых в нашем городе, — сказала председатель городского Совета Наталия Фирюлина. — Здание строится по уникальному проекту на уклоне, есть интересные решения вроде дворовой лестницы».
На улице Попова и в частном секторе на улице Камчатской глава города ознакомился с результатами решений, принятых по обращениям жителей. Здесь установлены новые площадки для сбора твердых коммунальных отходов, увеличено количество контейнеров, отремонтирован проезд у дома № 4 по улице Попова и продолжается демонтаж старых погребов.
Завершился выезд осмотром площади перед Культурным центром на Высотной, где продолжается благоустройство по программе «Формирование комфортной городской среды». Территория была выбрана самими жителями — за нее проголосовали почти 30 тысяч человек.
Здесь появится современное общественное пространство с новым покрытием, освещением, уличной мебелью и зонами отдыха. В проект также включены качели, озеленение и интеграция существующих элементов — мемориала и фонтанов.
«В ходе работ возникли у жителей справедливые вопросы по зеленым насаждениям. Часть из них убрали по соображениям безопасности, те, что можно было сохранить, — остались. Договорились, что снос необходимо компенсировать. Планируется здесь высадить около 50 новых деревьев и 200 кустарников, — сказал Сергей Верещагин. — Обсудили также на месте планы по обновлению к 400-летию Красноярска одного из главных гостевых маршрутов — улиц Годенко, Высотной, Тотмина. Проектная документация готова. Планируем комплексно к этой работе приступить в следующем году».