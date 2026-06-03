Глава Красноярска проверил объекты Октябрьского района в рамках «Районного маршрута»

«В ходе работ возникли у жителей справедливые вопросы по зеленым насаждениям. Часть из них убрали по соображениям безопасности, те, что можно было сохранить, — остались. Договорились, что снос необходимо компенсировать. Планируется здесь высадить около 50 новых деревьев и 200 кустарников, — сказал Сергей Верещагин. — Обсудили также на месте планы по обновлению к 400-летию Красноярска одного из главных гостевых маршрутов — улиц Годенко, Высотной, Тотмина. Проектная документация готова. Планируем комплексно к этой работе приступить в следующем году».​​