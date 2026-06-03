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Многоквартирный дом сгорел в посёлке под Магаданом, огонь перекинулся на военкомат

В ночное время в посёлке Ола загорелся и полностью сгорел многоквартирный дом, после чего пламя охватило соседнее здание военного комиссариата.

В ночное время в посёлке Ола загорелся и полностью сгорел многоквартирный дом, после чего пламя охватило соседнее здание военного комиссариата.

Об этом сообщила прокуратура Магаданской области.

Всех жителей эвакуировали, они временно разместились у друзей и родственников. Вопрос их дальнейшего расселения будет рассмотрен главой муниципального округа по инициативе прокурора района.

Глава администрации Ольского округа Ирина Ерисова уточнила, что сгоревший двухэтажный дом был аварийным и в основном расселённым. В нём оставались несколько семей, проживавших в семи квартирах.

Прокурор области Дмитрий Разуваев взял расследование пожара на личный контроль и поручил установить обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее в Кетовском округе Курганской области два человека погибли при пожаре в частном доме.