Многоквартирный дом сгорел в посёлке под Магаданом, огонь перекинулся на военкомат

В ночное время в посёлке Ола загорелся и полностью сгорел многоквартирный дом, после чего пламя охватило соседнее здание военного комиссариата.
Об этом сообщила прокуратура Магаданской области.
Всех жителей эвакуировали, они временно разместились у друзей и родственников. Вопрос их дальнейшего расселения будет рассмотрен главой муниципального округа по инициативе прокурора района.
Глава администрации Ольского округа Ирина Ерисова уточнила, что сгоревший двухэтажный дом был аварийным и в основном расселённым. В нём оставались несколько семей, проживавших в семи квартирах.
Прокурор области Дмитрий Разуваев взял расследование пожара на личный контроль и поручил установить обстоятельства и причины произошедшего.
Ранее в Кетовском округе Курганской области два человека погибли при пожаре в частном доме.