ПВО ночью уничтожила 16 беспилотников над Тульской областью

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Силы ПВО уничтожили 16 беспилотников в небе над Тульской областью, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
«Сегодня ночью подразделениями ПВО Минобороны России в небе над Тульской областью уничтожены еще 16 украинских беспилотников», — написал Миляев в канале на платформе «Макс».
Губернатор добавил, что пострадавших нет. По предварительной информации, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.
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