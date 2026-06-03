Поиск Яндекса
Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ПВО ночью уничтожила 16 беспилотников над Тульской областью

Силы ПВО ночью уничтожили 16 БПЛА над Тульской областью.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Силы ПВО уничтожили 16 беспилотников в небе над Тульской областью, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

«Сегодня ночью подразделениями ПВО Минобороны России в небе над Тульской областью уничтожены еще 16 украинских беспилотников», — написал Миляев в канале на платформе «Макс».

Губернатор добавил, что пострадавших нет. По предварительной информации, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше