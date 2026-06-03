Путаница с днем рождения помогла ВСУшнику бегать от военкомов

Гражданин Украины суданского происхождения Даниель Жарков раскрыл механизм, позволивший ему длительное время ускользать от мобилизационных рейдов. Сбежавший с фронта военнослужащий признался РИА Новости, что на свободе его удерживала бюрократическая путаница.
Ключом к конспирации стала техническая оплошность при оформлении документов. Реальная дата рождения Жаркова — 3 марта 1995 года. Однако в паспорте значится 3 февраля. Эту ошибку он объяснил путаницей с датой рождения отца, у которого день и месяц идут в обратном порядке. При проверках на улице беглец всегда называл настоящую дату. Сотрудники ТЦК сверялись с базой и видели профиль беглеца, но система при этом выдавала отметку: документов не найдено.
Ранее Жарков уже делился историей своего дезертирства. Он рассказал, что сбежал из 30-й отдельной механизированной бригады после перевода в роту огневой поддержки. Чтобы покинуть часть, он просто вызвал такси, купил гражданскую одежду и уехал домой.
После побега мужчина проходил реабилитацию от наркозависимости и нелегально трудился сборщиком мебели. Помимо ошибки в дате рождения, его маскировке способствовал цвет кожи — представители военкоматов к нему практически не подходили. Однако в итоге его задержала полиция. После поимки Жаркова отправили обратно на передовую в составе 14-й бригады «Красная калина», входящей в состав группировки «Азов» (организация признана террористической и запрещена в России).
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