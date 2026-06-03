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Путаница с днем рождения помогла ВСУшнику бегать от военкомов

Гражданин Украины суданского происхождения Даниель Жарков раскрыл механизм, позволивший ему длительное время ускользать от мобилизационных рейдов.

Гражданин Украины суданского происхождения Даниель Жарков раскрыл механизм, позволивший ему длительное время ускользать от мобилизационных рейдов. Сбежавший с фронта военнослужащий признался РИА Новости, что на свободе его удерживала бюрократическая путаница.

Ключом к конспирации стала техническая оплошность при оформлении документов. Реальная дата рождения Жаркова — 3 марта 1995 года. Однако в паспорте значится 3 февраля. Эту ошибку он объяснил путаницей с датой рождения отца, у которого день и месяц идут в обратном порядке. При проверках на улице беглец всегда называл настоящую дату. Сотрудники ТЦК сверялись с базой и видели профиль беглеца, но система при этом выдавала отметку: документов не найдено.

Ранее Жарков уже делился историей своего дезертирства. Он рассказал, что сбежал из 30-й отдельной механизированной бригады после перевода в роту огневой поддержки. Чтобы покинуть часть, он просто вызвал такси, купил гражданскую одежду и уехал домой.

После побега мужчина проходил реабилитацию от наркозависимости и нелегально трудился сборщиком мебели. Помимо ошибки в дате рождения, его маскировке способствовал цвет кожи — представители военкоматов к нему практически не подходили. Однако в итоге его задержала полиция. После поимки Жаркова отправили обратно на передовую в составе 14-й бригады «Красная калина», входящей в состав группировки «Азов» (организация признана террористической и запрещена в России).

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