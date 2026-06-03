Путаница с днем рождения помогла ВСУшнику бегать от военкомов

Ключом к конспирации стала техническая оплошность при оформлении документов. Реальная дата рождения Жаркова — 3 марта 1995 года. Однако в паспорте значится 3 февраля. Эту ошибку он объяснил путаницей с датой рождения отца, у которого день и месяц идут в обратном порядке. При проверках на улице беглец всегда называл настоящую дату. Сотрудники ТЦК сверялись с базой и видели профиль беглеца, но система при этом выдавала отметку: документов не найдено.