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Зарубежный отдых для россиян подешевел на 10%, отметили в АТОР

АТОР: зарубежный отдых для россиян подешевел на 10% из-за крепкого рубля.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Российские туроператоры сейчас предлагают туры за рубеж, стоимость которых в среднем на 10% ниже, чем в прошлом году, отдых подешевел в силу укрепления рубля, рассказала глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ.

По ее словам, стоимость отдыха в выездном туризме снижается на фоне укрепления рубля.

«Туроператоры сейчас предлагают туры, стоимость которых в среднем на 10% ниже, чем в прошлом году, даже несмотря на то, что топливо в мире подорожало больше чем на 10%», — сказала Ломидзе.

Глава АТОР подчеркнула, что к летнему сезону туриндустрия готова и предлагает широкий ассортимент.

Так, российские туроператоры перестроились от «шока» на Ближнем Востоке и перенаправили турпотоки на другие направления.

Она отметила, что спрос на Вьетнам у некоторых операторов вырос на тысячи процентов по сравнению с неделями до ближневосточного кризиса.

При этом растет спрос на Египет, Китай и Таиланд. «Турция пока не смогла реализовать свой потенциал в этом смысле, но продолжает оставаться самым массовым летним зарубежным направлением», — заключила Ломидзе.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

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