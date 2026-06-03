Зарубежный отдых для россиян подешевел на 10%, отметили в АТОР

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Российские туроператоры сейчас предлагают туры за рубеж, стоимость которых в среднем на 10% ниже, чем в прошлом году, отдых подешевел в силу укрепления рубля, рассказала глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ.
По ее словам, стоимость отдыха в выездном туризме снижается на фоне укрепления рубля.
«Туроператоры сейчас предлагают туры, стоимость которых в среднем на 10% ниже, чем в прошлом году, даже несмотря на то, что топливо в мире подорожало больше чем на 10%», — сказала Ломидзе.
Глава АТОР подчеркнула, что к летнему сезону туриндустрия готова и предлагает широкий ассортимент.
Так, российские туроператоры перестроились от «шока» на Ближнем Востоке и перенаправили турпотоки на другие направления.
Она отметила, что спрос на Вьетнам у некоторых операторов вырос на тысячи процентов по сравнению с неделями до ближневосточного кризиса.
При этом растет спрос на Египет, Китай и Таиланд. «Турция пока не смогла реализовать свой потенциал в этом смысле, но продолжает оставаться самым массовым летним зарубежным направлением», — заключила Ломидзе.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.