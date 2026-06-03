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Иран заявил об ударах по базам США на Ближнем Востоке

Иранский Корпус стражей революции (КСИР) заявил об ударах по базам США в Кувейте и Бахрейне, передает агентство Tasnim.

Иранский Корпус стражей революции (КСИР) заявил об ударах по базам США в Кувейте и Бахрейне, передает агентство Tasnim.

По информации ведомства, Воздушно-космические силы КСИР атаковали ракетами и БПЛА американские военные объекты — штаб-квартиру Пятого флота США, а также дислоцированные в одной из стран региона авиабазу и вертолетное подразделение.

Удары стали ответом на атаку США на телекоммуникационную вышку к югу от острова Кешм, пояснили в департаменте связей с общественностью КСИР.

Ведомство также сообщило об ударе ВС США по иранскому нефтяному танкеру в районе Ормузского пролива. В ответ военно-морские силы Корпуса атаковали ракетами судно Panaya, которое, как утверждают в Тегеране, принадлежит США.

Американское центральное командование вооруженных сил сообщало об ударе по острову Кешм. Кроме того, командование соцсети Х объявило об успешном отражении иранских БПЛА американскими системами ПВО в Кувейте.

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