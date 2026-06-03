Партийцы Красноярского края помогают землякам

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В ходе ежедневной работы партии «Единая Россия» в адрес местных общественных приемных партии, депутатам органов местного самоуправления, специалистам муниципалитетов, а также на сайт «Есть результат!» поступают обращения и наказы избирателей. Часть этих наказов не требует принятия законодательных решений или серьезных бюджетных средств, при этом многие из них являются актуальными проблемами для конкретных людей, сообществ, групп.
Директор по взаимодействию с органами власти и объединениями работодателей СФО в РСПП, участник предварительного голосования «Единой России» Андрей Грачев во время рабочей поездки в Абанский округ познакомился с представителями волонтёрского движения «Группа Добра». Это сплочённая команда единомышленников, объединённая Еленой Кайрис.
Мастерицы трудятся ежедневно. Основной упор сделан на кройку и пошив. Руками волонтёров создано более 4000 изделий.
«Понимаю, что расход ткани для пошива изделий очень большой. Считаю важным для себя поддерживать людей с добрым сердцем, готовых прийти на помощь по первому зову. Рад, что удалось пополнить запасы материала. Как рассказала Елена Владимировна Кайрис, это уже позволило отработать 15 заявок бойцов, ткани хватило на 265 изделий, часть уже отправлена на передовую нашим защитникам. Выражаю искреннюю и глубокую признательность и благодарность всем, кто по зову сердца поддерживает бойцов, вносит вклад в общее дело!», — рассказал Андрей Грачев.
Так, партийцы Шушенского округа вместе с сотрудниками Иджинского сельсовета произвели очистку огорода от сухой растительности одиноко проживающей пенсионерки Надежде Ильиничне Ивановой.
«Надежда Ильинична готовится высаживать огород, как и все жители сельской местности. Конечно же, ей нужна была помощь в уборке огорода от сухой травы, которая осталась с прошлого года. Надежда Ильинична очень благодарила помощников, а нашим партийцам были приятны слова благодарности», — рассказала ER.ru исполнительный секретарь местного отделения Наталья Черновская.
В Ленинском районе Красноярска участник предварительного голосования Денис Колчанов совместно с активом местного отделения «Единой России» отправились в приют для животных «Алькин дом», чтобы передать корма для животных.
«Добрые дела — это не громкие слова, а тихие поступки, за которыми стоит сердце. Когда мы помогаем тем, кто не может сказать “спасибо” — бездомным животным, мы становимся чуточку человечнее. Пусть каждый из нас хотя бы раз в месяц сделает что-то хорошее безвозмездно, просто потому, что может», — подчеркнул Денис Колчанов.
В Ужуре в общественную приемную «Единая Россия» обратилась женщина, которая по состоянию здоровья и отсутствию близких рядом, не может самостоятельно разобрать бревна у себя на участке частного дома. Волонтер партии, сторонник Иван выполнил работу — распилил бревна и прибрал на участке.
Партийцы продолжают помогать землякам, делать добрые дела для жителей Красноярского края.