В Омской области замминистра регбезопасности Сухих продолжит работу еще год

Напомним, впервые чиновника назначили на данную должность в мае 2024 года. За время работы Сухих курировал вопросы обеспечения безопасности в регионе, координацию профильных ведомств и меры по профилактике правонарушений. Ранее являлся заместителем начальника управления организации деятельности в Главном государственно-правовом облуправлении.