В Омской области замминистра регбезопасности Сухих продолжит работу еще год

На 12 месяцев продлены полномочия заместителя министра региональной безопасности Андрея Сухих. Соответствующее распоряжение губернатора Омской области опубликовано на портале правовой информации.
Напомним, впервые чиновника назначили на данную должность в мае 2024 года. За время работы Сухих курировал вопросы обеспечения безопасности в регионе, координацию профильных ведомств и меры по профилактике правонарушений. Ранее являлся заместителем начальника управления организации деятельности в Главном государственно-правовом облуправлении.
Новое распоряжение уже вступило в силу.