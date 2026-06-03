Силы ПВО сбили 50 беспилотников над Ленинградской областью

50 украинских беспилотников уничтожено силами ПВО над Ленинградской областью.
Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.
Глава региона уточнил, что средства противовоздушной обороны продолжают отражать атаку.
«Над территорией Ленинградской области сбито 50 БПЛА», — сообщил он.
Ранее угроза беспилотников была объявлена на территории Санкт-Петербурга.
Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов были введены в аэропорту Пулково.
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