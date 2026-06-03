Миляев: силы ПВО сбили 16 украинских беспилотников над Тульской областью

16 украинских беспилотников уничтожены минувшей ночью в небе над Тульской областью.
Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
По предварительным данным, никто не пострадал. Повреждений зданий и инфраструктуры также не зафиксировано.
«Сегодня ночью подразделениями ПВО Минобороны России в небе над Тульской областью уничтожены ещё 16 украинских беспилотников», — написал глава региона.
Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил об уничтожении 30 украинских БПЛА над регионом.
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