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Миляев: силы ПВО сбили 16 украинских беспилотников над Тульской областью

16 украинских беспилотников уничтожены минувшей ночью в небе над Тульской областью.

Источник: RT на русском

16 украинских беспилотников уничтожены минувшей ночью в небе над Тульской областью.

Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

По предварительным данным, никто не пострадал. Повреждений зданий и инфраструктуры также не зафиксировано.

«Сегодня ночью подразделениями ПВО Минобороны России в небе над Тульской областью уничтожены ещё 16 украинских беспилотников», — написал глава региона.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил об уничтожении 30 украинских БПЛА над регионом.

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