Число случаев кори в Японии за пять месяцев почти вдвое превысило показатели за прошлый год

В Японии для профилактики инфекции вакцина против кори и краснухи вводится дважды. Первую дозу получают годовалые дети, а вторую — за год до поступления в начальную школу. При этом известно, что некоторые возрастные группы получили только одну дозу. Генеральный секретарь кабмина Минору Кихара призвал людей, планирующих поездки за границу, а также тех, кто родился до апреля 2000 года «проверить свою историю болезни и записи о прививках и подумать о том, чтобы сделать прививку».