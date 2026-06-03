В двух польских городах предложили вернуть полученные от Украины почетные звания

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Мэры польских городов Хелм и Пшемысль обратились к жителям с вопросом, следует ли вернуть Украине полученные от нее звания «Городов-спасителей».
«Мы получаем вопросы от жителей и журналистов о том, следует ли городам в данной ситуации вернуть обратно звание “Город-спаситель” — в знак протеста и для привлечения международного внимания к произошедшему», — говорится в совместном заявлении мэра Хелма Якуба Банашека и мэра Пшемысля Войцеха Бакуна в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).
В заявлении подчеркивается, что подобные награды имеют смысл, только когда они основаны на честности, правде и взаимном уважении между народами. Тогда как прославление УПА (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в РФ) — это отрицание всех этих ценностей.
Новый виток напряженности между Варшавой и Киевом возник после того, как 26 мая Владимир Зеленский присвоил Отдельному центру специальных операций «Север» Сил специальных операций ВСУ имя «героев УПА». Это решение вызвало возмущение в Польше. Экс-президент республики Лех Валенса заявил, что, «воздавая честь бандитам из УПА», Зеленский оскорбил «всех убитых» поляков. Валенса отказался продолжать поддерживать Зеленского после такого решения. МИД Польши в связи с произошедшим вызвал украинского посла в Варшаве Василия Боднара и выразил ему обеспокоенность по этому поводу. В свою очередь президент Польши Кароль Навроцкий предложил лишить Зеленского высшей государственной награды республики — ордена Белого орла.
Представители польских властей, в том числе Институт национальной памяти, время от времени выражают возмущение прославлением Киевом бандеровцев, виновных в гибели более 100 тыс. поляков на Западной Украине в годы Великой Отечественной войны. С февраля 1943 года украинские националисты начали акцию по уничтожению польского населения Волыни. Кульминации карательные операции достигли 11 июля 1943 года, когда отряды ОУН-УПА (Организация украинских националистов — Украинская повстанческая армия, признаны экстремистскими и запрещены в РФ) атаковали около 100 польских населенных пунктов. Жертвами стали около 100 тыс. человек, главным образом женщины, дети и старики. В 2016 году польский парламент признал эти события геноцидом, а в 2025-м 11 июля было объявлено государственным памятным днем.