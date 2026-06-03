В двух польских городах предложили вернуть полученные от Украины почетные звания

Представители польских властей, в том числе Институт национальной памяти, время от времени выражают возмущение прославлением Киевом бандеровцев, виновных в гибели более 100 тыс. поляков на Западной Украине в годы Великой Отечественной войны. С февраля 1943 года украинские националисты начали акцию по уничтожению польского населения Волыни. Кульминации карательные операции достигли 11 июля 1943 года, когда отряды ОУН-УПА (Организация украинских националистов — Украинская повстанческая армия, признаны экстремистскими и запрещены в РФ) атаковали около 100 польских населенных пунктов. Жертвами стали около 100 тыс. человек, главным образом женщины, дети и старики. В 2016 году польский парламент признал эти события геноцидом, а в 2025-м 11 июля было объявлено государственным памятным днем.