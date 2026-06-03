Семь человек погибли при ударе дрона ВСУ по автобусу в ДНР

В результате атаки украинского дрона на рейсовый автобус в Енакиево Донецкой Народной Республики (ДНР) погибли семь гражданских лиц, ещё 11 получили ранения.
Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Автобус следовал по маршруту Москва — Симферополь. По предварительным данным, жертвами удара стали семь человек. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
«Ещё 11 человек получили ранения различной степени тяжести», — написал Пушилин.
Ранее сообщалось, что шестилетняя девочка получила травмы при падении обломков беспилотника во двор многоквартирного дома в Брянской области.
Узнать больше по теме
Биография Дениса Пушилина
Российский политик и глава ДНР — Денис Пушилин, чья жизнь и карьера тесно переплетены с судьбой Донбасса. За десять лет он прошел путь от общественного активиста до ключевого регионального лидера. Рассказываем об основных этапах жизни политика.Читать дальше