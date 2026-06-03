Поиск Яндекса
Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Семь человек погибли при ударе дрона ВСУ по автобусу в ДНР

В результате атаки украинского дрона на рейсовый автобус в Енакиево Донецкой Народной Республики (ДНР) погибли семь гражданских лиц, ещё 11 получили ранения.

Источник: RT на русском

В результате атаки украинского дрона на рейсовый автобус в Енакиево Донецкой Народной Республики (ДНР) погибли семь гражданских лиц, ещё 11 получили ранения.

Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Автобус следовал по маршруту Москва — Симферополь. По предварительным данным, жертвами удара стали семь человек. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

«Ещё 11 человек получили ранения различной степени тяжести», — написал Пушилин.

Ранее сообщалось, что шестилетняя девочка получила травмы при падении обломков беспилотника во двор многоквартирного дома в Брянской области.

Узнать больше по теме
Биография Дениса Пушилина
Российский политик и глава ДНР — Денис Пушилин, чья жизнь и карьера тесно переплетены с судьбой Донбасса. За десять лет он прошел путь от общественного активиста до ключевого регионального лидера. Рассказываем об основных этапах жизни политика.
Читать дальше