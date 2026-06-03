О главных курсах развития Омской области

Встретился с президентом Владимиром Путиным, помощником председателя правительства РФ Муслимом Хучиевым, полпредом РФ в СФО Анатолием Серышевым, а также с министрами просвещения и здравоохранения, замминистром науки и высшего образования РФ.
В центре внимания — модернизация здравоохранения, строительство школ и кампуса, помощь семьям с детьми и участникам СВО, а также подготовка к крупному международному форуму.
Встреча в Кремле.
25 мая в Кремле состоялась рабочая встреча Владимира Путина и Виталия Хоценко. Обсуждали социально-экономическое развитие региона, привлечение инвестиций, промышленность и сельское хозяйство. Отдельный блок — восстановление прав обманутых дольщиков.
«Доложил нашему президенту о работе по привлечению инвестиций, строительству социально значимых объектов и жилья, развитию промышленного потенциала и укреплению сельского хозяйства. Особое внимание уделили мерам поддержки семей с детьми, а также участников СВО и их родных. Для нас эти направления всегда в приоритете», — подчеркнул Виталий Хоценко.
Кстати, в регионе реализуется кадровая программа «ПРОдвижение ГЕРОЕВ», которая готовит участников спецоперации к управленческой работе. Это один из механизмов системной поддержки бойцов, вернувшихся с фронта.
Губернатор также проинформировал президента о подготовке к Форуму межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который в этом году примет Омск. Ожидается, что мероприятие даст новый импульс международным и межрегиональным связям.
Здоровье под контролем.
27 мая в Омской области побывал глава Минздрава России Михаил Мурашко. Совместно с губернатором Виталием Хоценко они посетили Региональный клинический перинатальный центр и строящийся операционный корпус Клинического медико-хирургического центра (КМХЦ).
За первый цикл программы модернизации первичного звена (2021 — 2025 гг.) в Омской области построено пять объектов здравоохранения, возведено 128 модульных ФАПов и врачебных амбулаторий. Капремонт проведён в 339 больницах и поликлиниках, закуплено современное оборудование и более 300 единиц транспорта.
Виталий Хоценко отметил, что Омская область в полном объеме выполнила мероприятия программы модернизации первичного звена здравоохранения, предусмотренные на 2021−2025 годы в рамках президентских национальных проектов «Здравоохранение» и «Продолжительная и активная жизнь».
С 2026 года регион приступил ко второму циклу программы. В планах — капремонт восьми объектов, семь из которых введут в эксплуатацию уже в 2026 году. Также продолжится строительство ФАПов в районах.
Отдельная тема — Азовская центральная районная больница. Объект был заморожен с 2012 года, сейчас регион при поддержке Минстроя России готовит заявку на федеральное финансирование для его завершения.
Михаил Мурашко, посетив Перинатальный центр, высоко оценил созданную там систему дистанционного наблюдения беременных и работу Центра поддержки женщин в трудной жизненной ситуации. Он также поздравил мам, чьи малыши появились на свет накануне.
«Модернизация системы здравоохранения остаётся безусловным приоритетом. В Омской области мероприятия первого этапа выполнены в полном объёме и в установленные сроки», — отметил министр.
Губернатор добавил: «Ни в одной нашей просьбе Министерство здравоохранения России нам не отказало».
Масштабное обновление.
В тот же день в Омск прибыл министр просвещения РФ Сергей Кравцов. С Виталием Хоценко они обсудили строительство и обновление образовательных учреждений.
В 2026 году началось обновление более 40 объектов — школ, детских садов, колледжей. В активной фазе строительство школ в микрорайоне Ясная Поляна и селе Одесском; детского сада на ул. Завертяева в Омске. Ввод объектов в эксплуатацию запланирован на 2027 год.
Кроме того, регион приступил к проектированию президентской флагманской школы в жилом районе Зелёная Река. Она станет одним из ключевых образовательных проектов Сибири. Начало строительства — 2028 год.
Также министр и губернатор побывали в Омском государственном педагогическом университете, где оценили обновлённый фасад корпуса на ул. Партизанской и обсудили дальнейший ремонт общежитий.
В Колледже инновационных технологий, экономики и коммерции продолжается капитальный ремонт четвёртого корпуса. Здесь идёт модернизация инженерных систем, кровли, спортзала.
Сергей Кравцов подчеркнул, что Омская область динамично участвует в программах капремонта школ и колледжей.
Основное внимание было уделено реализации президентского национального проекта «Молодёжь и дети», благодаря которому в Омской области продолжается строительство новых школ и детских садов, а также капитальный ремонт образовательных учреждений.
15 млрд на тепло и свет.
В Омске также состоялась рабочая встреча полномочного представителя президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолия Серышева и губернатора Виталия Хоценко. Стороны обсудили подготовку Омской области к осенне-зимнему периоду 2026−2027 годов.
По информации главы региона, при поддержке президента России Владимира Путина и Народной программы партии «Единая Россия» на эти цели будет направлено свыше 15 млрд руб. средств предприятий и бюджетной поддержки.
Хоценко подчеркнул, что прошедший отопительный сезон был непростым, но в целом область справилась с задачами в штатном режиме: «Впервые за последние 10 лет все муниципальные образования Омской области, подлежащие оценке, были признаны Ростехнадзором готовыми к отопительному периоду и получили паспорта готовности. Задача на этот год также обеспечить полную готовность всех муниципалитетов области к осенне-зимнему периоду. Работу продолжим».
Приезд полпреда СФО не ограничился официальным диалогом в кабинете. Анатолий Серышев и Виталий Хоценко вручили ключи от 15 новых автомобилей скорой помощи. Среди машин — реанимобили класса В и передвижные посты интенсивной терапии класса С. Они пополнили парки станции скорой помощи, КМХЦ, центра медицины катастроф и перинатального центра.
Виталий Хоценко поблагодарил компанию, передавшую региону спецтехнику: «Это пример эффективного партнёрства власти и социально ответственного бизнеса».
Также состоялась рабочая встреча с помощником председателя правительства РФ Муслимом Хучиевым. Обсуждались итоги поездки Михаила Мишустина в Омскую область в прошлом году: федеральную поддержку получили объекты, пострадавшие от паводка в Усть-Ишимском районе. Модульные ФАПы и ДК уже введены, отремонтированы школы, в этом году приступают к ремонту дорог в Усть-Ишимском и Знаменском районах.
Образование без границ.
В Москве Виталий Хоценко также встретился с заместителем министра науки и высшего образования РФ Константином Могилевским. Одна из главных тем, обсуждаемых на встрече — деятельность первого в России филиала иностранного вуза — Казахского национального университета имени аль-Фараби, открытого на базе ОмГУ им. Ф. М. Достоевского.
Филиал КазНУ создан по решению руководства двух стран. Сейчас совместно с Министерством образования и науки России идёт оснащение и развитие его инфраструктуры. Параллельно регион готовит заявку на конкурс по созданию межвузовского кампуса.
Константин Могилевский отметил, что Омская область занимает особое место в российско-казахстанском образовательном диалоге, а университеты региона готовят востребованных специалистов для экономики.