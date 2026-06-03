О главных курсах развития Омской области

Хоценко подчеркнул, что прошедший отопительный сезон был непростым, но в целом область справилась с задачами в штатном режиме: «Впервые за последние 10 лет все муниципальные образования Омской области, подлежащие оценке, были признаны Ростехнадзором готовыми к отопительному периоду и получили паспорта готовности. Задача на этот год также обеспечить полную готовность всех муниципалитетов области к осенне-зимнему периоду. Работу продолжим».