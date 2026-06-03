Жителя Хабаровска осудили за передачу украинской разведке данных о ФСБ

Краевой суд в Хабаровске назначил местному жителю 14 лет колонии строгого режима и штраф в размере 450 тысяч рублей за передачу сведений, в том числе о ФСБ, Главному управлению разведки министерства обороны Украины, сообщает пресс-служба судов Хабаровского края.
«Хабаровский краевой суд признал жителя краевого центра К. виновным по ст.275 УК РФ и назначил наказание в виде лишения свободы на срок четырнадцать лет со штрафом в размере четыреста пятьдесят тысяч рублей, с ограничением свободы сроком один год шесть месяцев, с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.
Житель г. Хабаровска К., являясь гражданином России, установил и поддерживал отношения сотрудничества на конфиденциальной основе с сотрудниками Службы безопасности Украины, добровольно согласившись оказывать им содействие в деятельности, заведомо для него направленной против безопасности России, её Вооружённых Сил и других органов.
В феврале 2025, добровольно выполняя задание иностранной спецслужбы, К. собрал и посредством Интернет переписки передал сотруднику ГУР МОУ актуальные и достоверные сведения, которые могли и могут быть использованы противником (Украиной) против безопасности России, а также против других её органов, а именно Федеральной службы безопасности России в условиях военных действий, иных действий с применением вооружения и военной техники с участием России.
Подсудимый вину признал частично, дать показания отказался.
Несмотря на занятую позицию, вина подсудимого была установлена в ходе судебного следствия показаниями свидетелей, и собственными показаниями подсудимого на следствии, протоколами осмотра его технических средств, содержавших переписку с аккаунтом, используемым представителем ГУР МОУ, собранных по его заданию сведений в ущерб безопасности России; заключениями судебных экспертиз, и иными доказательствами.
Приговор в законную силу не вступил.