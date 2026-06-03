Жителя Хабаровска осудили за передачу украинской разведке данных о ФСБ

В феврале 2025, добровольно выполняя задание иностранной спецслужбы, К. собрал и посредством Интернет переписки передал сотруднику ГУР МОУ актуальные и достоверные сведения, которые могли и могут быть использованы противником (Украиной) против безопасности России, а также против других её органов, а именно Федеральной службы безопасности России в условиях военных действий, иных действий с применением вооружения и военной техники с участием России.