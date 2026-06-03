Командир Велес: «Севера» уничтожили американскую гаубицу М-101 ВСУ под Сумами

КУРСК, 3 июня. /ТАСС/. Расчеты ударных FPV-дронов группировки войск «Север» уничтожили гаубицу ВСУ М-101 американского производства калибра 105 мм в Сумской области. Об этом ТАСС сообщил командир батальона с позывным Велес.
«Разведывательные подразделения через свои БПЛА выявили огневую позицию артиллерийского орудия ВСУ в лесополосе. После уточнения информации цель была определена как гаубица М-101 американского производства. Путем слаженной работы расчетов FPV-дронов после нескольких ударов цель была полностью уничтожена», — рассказал он.
Велес отметил, что за четыре дня это вторая американская гаубица, уничтоженная расчетами «Севера».
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