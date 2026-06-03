Мантуров раскрыл масштаб выпуска беспилотников в России

В ноябре 2025 года глава государства Владимир Путин, выступая на саммите Совета коллективной безопасности ОДКБ в Бишкеке, назвал прорывные технологии и достижения российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в сфере беспилотников настоящей революцией. При этом глава государства отметил, что производственные мощности страны нельзя считать избыточными. По его словам, Россия не только закрывает свои потребности, но и продолжает экспортировать авиационную технику — самолеты и вертолеты.