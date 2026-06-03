Мирошник: Красный Крест выразил соболезнования после визита в Старобельск

Мирошник уточнил, что остальные выводы делегатов войдут в конфиденциальные доклады. Эти документы получат стороны конфликта и руководство Красного Креста. Делегация изучила обстоятельства трагедии и пообщалась со студентами, которые пострадали от удара ВСУ. Представители МККК также побывали в Луганской республиканской клинической больнице. Там сейчас лечатся пять студентов, получивших ранения при атаке.