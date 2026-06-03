Атомная подлодка «Архангельск» провела учебную стрельбу крылатой ракетой

Атомный подводный крейсер «Архангельск» вошел в состав Военно-морского флота России в декабре 2024 года. Он является третьим серийным кораблем проекта 885 М «Ясень-М» — модифицированной серии многоцелевых подлодок четвертого поколения, построенных на верфи «Севмаш». Корабли этого класса оснащаются крылатыми ракетами «Оникс» и «Калибр», также ранее сообщалось о начале их вооружения гиперзвуковыми ракетами «Циркон».