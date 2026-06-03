«Ключевую роль играет умеренность»: эксперты — о пользе бега, правильной технике и эффективных тренировках

Бег — один из популярнейших видов спорта. Во второй половине XX века по обе стороны океана — в США и СССР — бег популяризировали на государственном уровне. В дальнейшем массовый интерес к нему усилили крупные спортивные мероприятия, а также пандемия COVID-19, во время которой бег стал наиболее доступным видом физической активности, ведь для него не нужны ни оборудованный зал, ни команда.