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Над Воронежской областью сбиты семь дронов

Семь беспилотников уничтожено над Воронежской областью.

Семь беспилотников уничтожено над Воронежской областью.

Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

По его словам, дежурные силы ПВО обнаружили и ликвидировали семь воздушных целей над четырьмя районами.

В результате падения обломков в одном из муниципалитетов повреждено остекление двух частных домов и гаража.

При этом глава региона подчеркнул, что, по предварительным данным, никто не пострадал и разрушений нет.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате атаки украинского дрона на рейсовый автобус в Енакиево погибли семь гражданских лиц, ещё 11 получили ранения.

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