Над Воронежской областью сбиты семь дронов

Семь беспилотников уничтожено над Воронежской областью.
Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.
По его словам, дежурные силы ПВО обнаружили и ликвидировали семь воздушных целей над четырьмя районами.
В результате падения обломков в одном из муниципалитетов повреждено остекление двух частных домов и гаража.
При этом глава региона подчеркнул, что, по предварительным данным, никто не пострадал и разрушений нет.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате атаки украинского дрона на рейсовый автобус в Енакиево погибли семь гражданских лиц, ещё 11 получили ранения.
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