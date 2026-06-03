В Великобритании началось голосование за новые изображения банкнот

Отмечается, что дальнейший процесс разработки, тестирования и печати банкнот «займет несколько лет», прежде чем они смогут поступить в обращение. На банкнотах, находящихся в настоящее время в обращении, в порядке возрастания номинала изображены бывший премьер-министр Уинстон Черчилль, писательница Джейн Остин, художник Дж. М. У. Тернер и математик и криптограф военного времени Алан Тьюринг.