1 июня президент России Владимир Путин на совещании по расследованию теракта в Старобельске заявил, что атака украинских боевиков на колледж может придать «новое качество» конфликту. Он отметил, что киевская верхушка сознательно совершила тяжелейшее преступление против детей. По словам президента, виновники теракта в Старобельске понесут заслуженное и неотвратимое наказание. В ночь на 2 июня Вооруженные силы России в ответ на удар киевского режима по коллежу нанесли массированный удар по предприятиям ОПК Украины высокоточным оружием большой дальности. В Минобороны России уточнили, что все назначенные цели были достигнуты.