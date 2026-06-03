Из второго блока «Фукусимы» начали извлекать ядерное топливо

Перенос сборок имеет важное значение для всего процесса вывода реактора из эксплуатации. Хотя вода в бассейне-хранилище охлаждает высокорадиоактивное топливо, сам бассейн остается уязвимым к перепадам уровня воды в результате землетрясений и других проблем на сильно поврежденной в 2011 году АЭС. В отличие от других реакторов на этом объекте, здание реактора № 2 не пострадало тогда от взрыва водорода, и его верхняя часть осталась нетронутой.