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Депутаты возмутились отсутствием в Академическом детских кружков

В Академическом нет учреждений для дополнительного образования детей.

Источник: Комсомольская правда

Депутаты Екатеринбургской городской думы возмутились отсутствием в Академическом районе детских кружков. Вопрос подняли на заседании комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью и комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию.

— Сейчас Дома детского творчества или его аналога на территории нет. При этом, в Академическом проживает 46 тысяч детей, — отметил первый заместитель председателя думы Михаил Матвеев.

Вопрос о необходимости создавать в Академическом районе условия для получения допобразования поддержали и другие депутаты. Станислав Киселев подчеркнул, что если этот вопрос не решить, то возрастет риск того, что подростки начнут использовать свободное время не с пользой.