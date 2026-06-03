Европарламент решил отказаться от Google на служебных компьютерах

Во внутренней документации Европарламента Qwant описывался как «европейская поисковая система, ориентированная на конфиденциальность», разработанная для предотвращения отслеживания пользователей или сбора персональных данных. Компания Qwant, основанная в 2013 году, позиционирует себя как альтернатива Google, ставящая во главу угла конфиденциальность. Компании Google и Qwant пока не прокомментировали ситуацию.