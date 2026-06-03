Урал Кильсенбаев: Главный смысл сабантуев — единение нашего общества

— Сабантуй — это праздник плуга, который имеет очень древние, мощные корни у башкирского, татарского, разных тюркских народов, это начало нового этапа весны, дальше идет лето. И, конечно, это время связано с радостными моментами, позитивными мыслями, позитивной энергетикой, и это осталось у нас в крови, в традициях, — сказал Урал Кильсенбаев. — Во многих регионах, где компактно проживает башкирское население, традиционно проводится сабантуй. Мы проводим этот праздник всегда с нашими соседями, совместно с Республикой Татарстан. В текущем году у нас восемь регионов. В эти выходные прошло в Ташкенте, в Узбекистане. В субботу и воскресенье также сабантуи были в Свердловской области, в Оренбургской области.