Урал Кильсенбаев: Главный смысл сабантуев — единение нашего общества

— Сабантуй — это праздник плуга, который имеет очень древние, мощные корни у башкирского, татарского, разных тюркских народов, это начало нового этапа весны, дальше идет лето. И, конечно, это время связано с радостными моментами, позитивными мыслями, позитивной энергетикой, и это осталось у нас в крови, в традициях, — сказал Урал Кильсенбаев. — Во многих регионах, где компактно проживает башкирское население, традиционно проводится сабантуй. Мы проводим этот праздник всегда с нашими соседями, совместно с Республикой Татарстан. В текущем году у нас восемь регионов. В эти выходные прошло в Ташкенте, в Узбекистане. В субботу и воскресенье также сабантуи были в Свердловской области, в Оренбургской области.
Тем жителям, которые переехали в другие регионы, и тем, которые живут там уже не в первом поколении, это дает ощущение, что у них есть корни, малая родина. Они очень ждут этот праздник, активно участвуют в этом празднике. Это продолжение наших традиций, языковой культуры, культурных традиций. За каждым регионом закреплены ответственные районы, которые выезжают со своей культурной программой, оформлением дворов, оформлением быта и встречают гостей, жителей данных регионов, проводят различные мероприятия, мастер-классы, и посредством этого люди вспоминают и возвращаются к своим корням.
А для республики мы получаем огромные положительные эмоции от жителей данных регионов. И в рамках данных сабантуев также устраиваются дополнительно различные взаимодействия в рамках экономического и предпринимательского развития. В рамках сабантуев мы еще продолжаем нашу тему проекта «Атайсал», мы организовываем встречи наших выходцев, которые живут в этих регионах, встречаемся, иногда получается, что они между собой знакомятся. Мы зовем их в республику, чтобы они приезжали в родные края, поддерживали родные края.
Самый главный вывод или смысл, задача этих мероприятий — это единение нашей российской общественности, российского общества. Это единение, основанное на ценностях, которые есть у нас издревле, — это взаимоподдержка, это взаимовыручка. Конечно, в данный непростой момент для жителей нужны вот такие хорошие, добрые праздники без каких-либо излишеств, фейерверков, такие праздники, которые несут глубокий смысл единения, сейчас это очень важно.
Ранее мы писали, что башкирский сабантуй в Ташкенте собрал около 60 тысяч гостей. Масштабное культурное мероприятие стало одним из наиболее ярких событий общественной и культурной жизни города, продемонстрировав высокий интерес к традициям и культуре народов России, а также прочные дружественные связи нашей страны с Узбекистаном.