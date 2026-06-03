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Дмитриев рассказал о развитии отношений России с Саудовской Аравией

С. -ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. Россия продолжит строить конструктивные отношения с Саудовской Аравией, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Источник: © РИА Новости

Саудовская Аравия является страной-гостем в этом году на ПМЭФ.

«Безусловно, развитие отношений с Саудовской Аравией крайне важно для России. У нас есть много совместных успехов, в том числе сделка ОПЕК, которая позволила стабилизировать мировые цены, спрос и предложение на энергорынках», — сказал Дмитриев журналистам.

Он добавил, что Саудовская Аравия на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) будет присутствовать в серьезном формате.

«И, безусловно, Россия продолжит строить конструктивные отношения с Саудовской Аравией. Как вы знаете, они были очень негативные еще буквально лет 10 назад. Но поступательное движение отношений Саудовской Аравии, безусловно, важно. Их поддержка форума Санкт-Петербургского также крайне важна», — сказал Дмитриев.

Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер ПМЭФ.

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