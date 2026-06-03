Дмитриев рассказал о развитии отношений России с Саудовской Аравией

Саудовская Аравия является страной-гостем в этом году на ПМЭФ.
«Безусловно, развитие отношений с Саудовской Аравией крайне важно для России. У нас есть много совместных успехов, в том числе сделка ОПЕК, которая позволила стабилизировать мировые цены, спрос и предложение на энергорынках», — сказал Дмитриев журналистам.
Он добавил, что Саудовская Аравия на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) будет присутствовать в серьезном формате.
«И, безусловно, Россия продолжит строить конструктивные отношения с Саудовской Аравией. Как вы знаете, они были очень негативные еще буквально лет 10 назад. Но поступательное движение отношений Саудовской Аравии, безусловно, важно. Их поддержка форума Санкт-Петербургского также крайне важна», — сказал Дмитриев.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер ПМЭФ.