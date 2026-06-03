Дмитриев рассказал о развитии отношений России с Саудовской Аравией

«И, безусловно, Россия продолжит строить конструктивные отношения с Саудовской Аравией. Как вы знаете, они были очень негативные еще буквально лет 10 назад. Но поступательное движение отношений Саудовской Аравии, безусловно, важно. Их поддержка форума Санкт-Петербургского также крайне важна», — сказал Дмитриев.