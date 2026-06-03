Россию пытались атаковать 300 украинских БПЛА. Военная операция, день 1561-й

8:19 ? ВСУ атаковали атаковал автобус «Москва — Симферополь» в Енакиево ДНР, погибли 7 человек, 11 ранены.
8:12 ❗️Украинские БПЛА атаковали объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах Петербурга, есть пострадавшие, сообщают городские власти.
8:10 Перед началом ПМЭФ над территорией Ленинградской области всего в ночь на 3 июня было сбито 50 дронов. В Петербургском аэропорту Пулково задержаны 26 рейсов, в городе также наблюдаются сбои в работе мобильного интернета.
8:05 ?Минобороны: силы ПВО сбили за ночь 354 беспилотника над регионами России.
8:00 Сегодня 1561-й день военной операции на Украине. «Газета» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.