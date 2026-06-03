В предварительном голосовании ЕР участвовали 22 тыс. кандидатов

Масштаб кампании подтвердил высокий интерес к политическому процессу: кандидаты боролись за право представить партию на выборах всех уровней, а окончательное решение традиционно принимали сами избиратели.
В голосовании приняли участие более 10 млн человек по всей стране. Конкуренция оказалась высокой: в среднем почти 12 претендентов на одно место в Государственной Думе и порядка 7 — на региональном уровне. Такая модель отбора остается отличительной чертой партии — с 2009 года «Единая Россия» является единственной политической силой, которая проводит обязательное открытое предварительное голосование с участием граждан.
Председатель партии Дмитрий Медведев подчеркнул принципиальность этого подхода.
«ЕР» руководствуется принципом — все решают люди. Избирателям даны все возможности заранее определить, кто будет бороться за право представлять их интересы в высшей законодательной власти. Это наша позиция, она проверена временем. Она предполагает особую ответственность кандидатов перед гражданами. Такой подход означает политическую зрелость партии, ее готовность работать в интересах миллионов людей", — сказал он.
Заметным итогом кампании стало активное участие представителей специальной военной операции. Всего от них поступило около 1300 заявок, а победителями предварительного голосования стали 480 человек. По словам Дмитрия Медведева, этот результат говорит о доверии со стороны общества к тем, кто прошел через серьезные испытания и готов продолжать служение стране уже в гражданской сфере.
Параллельно партия продолжает работу над обновлением Народной программы. В нее уже поступило свыше 1,5 млн предложений от граждан. Их анализ выявил ключевые направления, требующие внимания: демография, дефицит кадров и развитие новых профессий, дисбаланс между регионами, а также вопросы экономического давления и устойчивого роста.