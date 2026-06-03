Постпред в ООН заявила о росте угрозы нападения на Беларусь

Постпред добавляет, что в соседних с Беларусью Польше, Латвии и Литве совокупные военные расходы за 2025 год превысили 52 миллиарда евро. Это, замечает Бельская, в 25 раз больше, чем на оборону тратит Беларусь. Она обратила внимание и на выход указанных стран из Конвенции о запрете противопехотных мин. Кроме того, западные соседи республики размещают комплексы ПРО, которые могут применять крылатые ракеты «Томагавк»: