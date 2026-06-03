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Постпред в ООН заявила о росте угрозы нападения на Беларусь

Постпред в ООН сказала, что растет угроза нападения на Беларусь.

Источник: Комсомольская правда

Постоянный представитель Беларуси при отделении Организации Объединенных Наций в Женеве Лариса Бельская во время пленарного заседания конференции по разоружению заявила о росте угрозы нападения на республику. Подробности приводит ТАСС.

— Угроза нападения на Беларусь с использованием сил общего назначения и обычных вооружений, в том числе высокоточного оружия растет, — подчеркнула Лариса Бельская.

По ее словам, военные расходы стран — членов НАТО стремятся к уровню 5% ВВП. Вместе с тем Европейский союз утвердил дорожную карту расходов на оборонный сектор в размере 800 миллиардов евро до 2030 года. И это более чем трехкратный рост.

Постпред добавляет, что в соседних с Беларусью Польше, Латвии и Литве совокупные военные расходы за 2025 год превысили 52 миллиарда евро. Это, замечает Бельская, в 25 раз больше, чем на оборону тратит Беларусь. Она обратила внимание и на выход указанных стран из Конвенции о запрете противопехотных мин. Кроме того, западные соседи республики размещают комплексы ПРО, которые могут применять крылатые ракеты «Томагавк»:

— Ряд европейских столиц заявляют о намерении развернуть ракеты средней и меньшей дальности.

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