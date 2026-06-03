Италия начала препятствовать попыткам Киева ускорить вступление в ЕС

По мнению авторов материала, в Италии и других государствах Евросоюза растёт понимание, что Украина пока не готова к вступлению, не решив внутренние проблемы. В публикации также подчёркивается, что интеграция крупной страны с более низким доходом на душу населения, чем в остальной Европе, может нанести ущерб остальным 27 членам объединения.