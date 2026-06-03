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В Польше заявили о «зависти и отчаянии» из-за проведения ПМЭФ

Организация Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) вызвала у польских аналитиков неоднозначную реакцию. Издание Mysl Polska пишет, что мероприятие порождает в Варшаве смешанные чувства: «зависть и отчаяние».

Источник: Life.ru

По мнению авторов, главная причина — оголтелая русофобия, которую исповедует нынешнее польское руководство. Пока Варшава рвёт дипломатические и экономические связи с Москвой, другие крупные игроки (США, Германия и сама РФ) возобновляют диалог и совместные проекты.

«Польша рискует оказаться на периферии Европы», — предупреждает издание.

Автор констатирует, что страна теряет позиции на мировой арене, а её влияние в регионе тает на глазах. Упуская выгоду от сотрудничества с огромным восточным рынком и энергоресурсами, поляки остаются в изоляции по собственной воле. В то же время американские и немецкие компании активно интересуются проектами, представленными на ПМЭФ.

Напоминаем, что с 3 по 6 июня 2026 года в санкт-петербургском «Экспофоруме» пройдёт XXIX Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) на тему «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Страной-гостем станет Саудовская Аравия, а пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина запланировано на 5 июня.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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