В Польше заявили о «зависти и отчаянии» из-за проведения ПМЭФ

Автор констатирует, что страна теряет позиции на мировой арене, а её влияние в регионе тает на глазах. Упуская выгоду от сотрудничества с огромным восточным рынком и энергоресурсами, поляки остаются в изоляции по собственной воле. В то же время американские и немецкие компании активно интересуются проектами, представленными на ПМЭФ.